Ex arquero que apareció "En Su Propia Trampa" vive el drama de la diabetes

Nicolás Villamil, ex arquero y recordado por su aparición en el programa "En Su Propia Trampa", vive una agonía por la diabetes que padece.

El ex jugador de Deportes Concepción sorprendió en una silla de ruedas de la clínica Alemana sin gran parte de su pierna izquierda, producto de su enfermedad, según publicó La Tercera

Villamil no se ha manifestado respecto a su situación, pero cercanos al ex futbolista reconocieron su estado de salud y admitieron que no cumplió con los tratamientos que le sugirieron. “Es un paciente complejo, rebelde. Trató pésimamente su enfermedad. Esta situación es muy común en los pacientes amputados”, detalló el medio de comunicación.