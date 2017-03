"Bienvenidos" lideró en sintonía con la emotiva visita de Patch Adams

Con una emotiva visita del médico estadounidense Hunter “Patch” Adams, conocido por ser el inventor de la risoterapia, el programa "Bienvenidos" dio el batacazo y se impuso en sintonía a "Mucho Gusto" de Mega, en una tendencia que se mantuvo durante toda esta semana.

El doctor se presentó ante el panel liderado por Tonka Tomicic y Martín Cárcamo, que se emocionó especialmente con una historia contada por el profesional sobre los abusos contra los niños.

“Nosotros tenemos grandes proyectos en Perú y en Nepal de abuso sexual de niños. En todos los países los hombres hacen lo que quieren. No puedo nombrar ningún gobierno en el mundo que yo respete. Yo recibo cartas de todo el mundo ‘hola mi nombre es Saly y mi papá me viola dos veces al mes ¿qué puedo hacer?’. Y bueno uno piensa ‘¿qué se puede hacer realmente?’. Yo creo que lo más importante en el mundo es la ‘inteligencia del amar’. Es el nombre para una mujer que es amorosa y que no ha sido dañada", dijo Adams, según lo consignado por Glamorama

El médico agregó que "a mí me da vergüenza ser hombre. Todos los problemas de la historia lo causaron hombres. Ningún país ha sido bueno para las mujeres, en toda la historia de la humanidad. Todos los días, 20 a 50 millones de hombres tienen sexo con algún niño. Mi caso más joven de gonorrea es de un niño de tres años".

El matinal de Canal 13 encabezó la sintonía de esta semana en su franja: con un promedio de rating definitivo de 6.6 puntos entre lunes y jueves, seguido por TVN con 4.0, Mega con 5.9 y CHV con 4.8 unidades.

La tónica se mantuvo con el rating online de hoy, en que "Bienvenidos" obtuvo 6.4 puntos entre 8:00 y 13:30 horas, franja en la que TVN marcó 4.4, Mega 6.1 y CHV 5.5 unidades.