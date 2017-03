[VIDEO] Germán Garmendia mostró su drama por el incontrolable acoso de sus fanáticos

El reconocido youtuber chileno Germán Garmendia reveló el verdadero drama que vive a diario por el incontrolable acoso de sus fanáticos, el que en varias ocasiones incluso ha afectado a su propia casa.

En un video titulado "Esto tiene que parar... por favor", y el que se extiende por más de una hora, el nacional apareció junto a su novia, Lenay Chantelle Olsen, contando varios episodios en donde los fans incluso han ingresado a su propio hogar.

El oriundo de Tierra Amarilla reveló que en una ocasión "bajé (de mi pieza) y había gente dentro de mi casa. Estaban ahí y no sabía cómo reaccionar. Me decían 'Germán, una foto'. Estaban dentro de mi casa, eso es muy similar a robar. Me tomé una foto con ellos porque no supe qué hacer y se fueron. Me quedé esperando el 'perdón por entrar a tu casa'".

Todas estas situaciones lo han llevado a cambiarse de casa en innumerables oportunidades desde hace cinco años, esto ante el seguimiento que le hacen sus propios fans.

Garmendia insistió con que está muy agradecido del cariño de sus seguidores, pero afirmó que hay límites. De hecho, en una parte del extenso video se pueden ver a un grupo de personas merodeando el jardín del domicilio.