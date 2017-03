Mamá de Lisandra Silva se indignó con el reality por Oriana: "Parece que esa muchachita tiene rienda suelta"

Indignada con la realización del reality "Doble Tentación" se encuentra Pilar Rodríguez, madre de la modelo cubana Lisandra Silva, quien ha debido enfrentar varios conflictos al interior del espacio, especialmente con la venezolana Oriana Marzoli.

La mujer, quien "como puede" y a través de Internet mira todos los capítulos del programa de Mega, señaló a LUN que desde la producción del espacio no le ha puesto límites a Marzoli, recordando un episodio donde ella rompiera una foto familiar que tenía su hija.

"Eso fue vergonzoso. No sé cómo será el desarrollo de esos programas, pero hay cosas en que se pasan. Me parece que esa muchachita tiene rienda suelta, está poniendo el programa muy vulgar", dijo.

Rodriguez agregó que "me sorprendió porque no pensé que un programa permitiría una falta de respeto tan grande. Sentí verguenza porque mi hija tuvo que aguantar eso y no sé cómo dejan que pase. Ahí debería haber limitaciones y reglas. Es una falta de respeto ofender a la familia o burlarse de una historia triste del prójimo aunque esté haciendo un espectáculo. Fue tan vulgar, grosero y bajo, que no lo entendí".

La vida familiar de Silva ha sido compleja, ya que 1995 perdió a casi toda su familia por una explosión de gas en una fiesta, por lo que la imagen era algo sensible para ella.

Por la aparente falta de reacción de su hija ante estas provocaciones, Rodríguez expresó que "mi hija sea educada no quiere decir que sea cobarde. Me alegró que Lisandra se aguantara porque es vergonzoso que se ponga a la misma altura".

"En la vida real Lisandra es modelo, esa muchachita sólo hace realities. Ahora, si aquí en Cuba, Oriana hiciera eso la pasaría muy mal", senteció.