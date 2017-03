Viñuela sobre su hijo en incubadora: "Es un proceso cansador, súper largo y duro"

El animador José Miguel Viñuela se refirió en conversación con LUN a la permanencia de su hijo Tomás en la UCI de la Clínica Alemana, luego de que hace dos semanas nació en forma prematura, cuatro semanas antes de los planificado, durante su semana 32 de gestación.

"Partió por una fisura de la bolsa de mi señora. Ella quedó internada y al otro día en la madrugada, nació mi hijo. No alcancé a verlo nacer, salió súper rápido, sin anestesia, fue súper power todo", dijo Viñuela sobre su hijo, quien permanece en una incubadora .

El animador, quien al menos tres veces al día va a la Clínica para visitarlo, contó además que "por lo menos hasta la semana 36 no vamos a poder sacar a Tomás de la clínica. Es un proceso cansador, super duro y largo. Lo más doloroso es verlo conectado a mil quinientas mangueras y cosas".

"En los primeros días le dio ictericia, entonces lo tenían con una máscara en la cabeza. También le regulaban la respiración, porque hacía apneas. El shock visual es fuerte, es fuerte verlo así", dijo Viñuela.

En estos días, contó el animador, ya le permiten tomarlo en brazos y su hijo llega a los 2 kilos 214 gramos de peso, "es maravilloso ver cómo se va recuperando y también ha sido maravilloso el apoyo de la gente". Además narró una anécdota: "imagínate, le compramos un chupete que es para cero meses, se lo pusimos y le chupete le tapaba la nariz, la boca y la mitad de la cabeza. Es heavy lo chiquititos que son, lo dependientes que son".

"Me han llegado cientos de comentarios y los he leído prácticamente todos. Me dicen 'quédate tranquilo', 'yo he pasado por lo mismo', 'que tenga paciencia' y todo eso me ha ayudado un montón a calmarme y a entender que esto puede ser largo pero al final se sale", dijo el animador.