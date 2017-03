Ex de Johnny Depp: “Bisexual y a mucha honra”

En 2010 la actriz y ex polémica esposa de Johnny Depp, Amber Heard, se definió como bisexual en una entrevista y desde entonces su vida cambió.

Segun contó en un foro organizado esta semana por la revista The Economist, le sorprendió que desde entonces siempre se le recordara su bisexualidad.

"Si cada hombre gay que conozco en Hollywood saliera del clóset mañana, en un mes todo se olvidaría. Yo sólo traté de ser honesta, pero por la cara de la persona que me entrevistaba, supe que me había metido en un problema. Me convertí en una etiqueta. Nunca me había sentido definida como persona por quién era mi pareja”, dijo.

Además manifestó que creía que "hablar de mi bisexualidad no era algo importante o interesante para convertirse en noticia, aunque siempre fui abierta con eso. He sido activista, he participado en protestas. Nunca estuve dentro del closet. Tuve una relación y nunca la escondí, pero mi carrera y mi vida comenzaron a cambiar cuando lo revelé públicamente. Todavía hay demasiados prejuicios”.

Antes de casarse con Depp, ella tuvo una relación con la fotógrafa Tasya van Ree.

Como cierre después de todo lo que ha tenido que pasar, Heard afirmó: “Bisexual y a mucha honra".