Camila Recabarren entregó detalles de una tortuosa relación de pareja que llegó a generarle crisis de pánico

13:18 La ex participante de "¿Volverías con tu ex?" no dio el nombre de su entonces pareja, pero dijo que "no podía salir a lugares sola" y que "él estaba feliz de que yo tuviese eso". "Te anulan sicológicamente, te insegurizan", sostuvo.

La ex participante de reality shows, Camila Recabarren dio a conocer detalles de una terrible relación amorosa que tuvo, de la que, pese a que no entregó el nombre de su entonces pareja, si señaló que la persona la anuló sicológicamente y que incluso llegó a sufrir ataques de pánico.

En el programa Mujeres Primero de La Red, según informó Glamorama, Recabarren dijo que "tenía un poquito de pánico escénico, entonces no podía salir a lugares sola. Él estaba feliz de que yo tuviese eso. Al final, tenía que andar con él para todos lados".

La ex chica reality dijo que era su entonces pareja quien le generaba dicho temor y que "te anulan sicológicamente, te insegurizan. Entonces a la hora de querer tomar la decisión de terminar con la relación, no 'podís', '¿qué voy a hacer sin él?'".

Recabarren sostuvo que sentía que si estaba sin esa persona le iba a pasar algo, "me daban crisis de pánico, me ponía nerviosa, no podía andar sola" y planteó que le tomó dos años tomar la decisión de separarse., "porque no me imaginaba sin él".

"Yo vivía en La Serena y me vine sola a Santiago, sola. Entonces él era así, de verdad, todo para mí. Cuando empecé a desfilar entraba hasta al camarín, entonces no me dejaba socializar con la gente" indicó la ex participante de reality shows.

Además, indicó Recabarren, cuando le preguntaban o alguien intentaba opinar al respecto, ella decía "'no se metan, estoy bien ahí'". "De hecho en la universidad, o sea, cuando estaba estudiando en el instituto,, y me invitaban a Bellavista a tomarme una cerveza, yo decía 'no, no puedo'".