Gala respondió por el supuesto romance que Mauricio Isla tuvo con ex Chica Playboy argentina

La modelo española Gala Caldirola salió al paso de las declaraciones de una reconocida ex Chica Playboy argentina, quien en la televisión de su país aseguró que había tenido un romance con el jugador Mauricio Isla.

Ayer la modelo Lucía Rubio, quien también es conductora de televisión, aseguró que andubo con el "Huaso" cuando él militaba en el Olympique de Marsella, durante la temporada 2015 y 2016.

“En Francia estuvimos, yo estuve dos meses y medio y después volví a Chile”, aseguró la trasandina en el programa "Nosotros a la Mañana".

Ante esto, la integrante de "Así Somos" respondió a las preguntas, afirmando que confiaba en que su novio le había informado en detalle sobre su pasado amoroso.

“Yo confío en todo lo que él me ha dicho y sé quiénes han sido sus mujeres importantes”, dijo la española a Hola Chile, en palabras consignadas por el portal Glamorama

Gala, quien ayer despidió a Isla en su partida a Italia, también afirmó que "yo también tengo pasado. ¿Quién no ha tenido mil y un romances?”.

La modelo, quien afirmó que no conocía a Rubio, sentenció que "yo he hablado de las ex parejas de él. Y ella no ha sido mencionada en ningún momento. Así que te digo que ella tiene que tener con él o conmigo si busca reconocimiento. La tiene que reconocer él, no yo. Yo no tengo ni idea".