La Tía Vivian original de "El Príncipe del Rap" se enojó por quedar fuera de la reunión del elenco

La actriz Jane Hubert, que interpretó a la tía de Will Smith durante las tres primeras temporadas de la serie, no fue invitada a un reencuentro de los protagonistas tras 20 años.

Esta semana el elenco de la recordada serie estadounidense "El Príncipe del Rap" se reunió tras 20 años, y aunque el reencuentro causó mucha felicidad entre sus fanáticos, no dejó feliz a todo el mundo, en especial a una de sus actrices principales que no fueron invitadas.

Se trata de Jane Hubert, quien en las primeras tres temporadas del programa interpretó a Vivian, la tía del personaje de Will Smith y esposa del Tío Phil, que era encarnado por el fallecido James Avery.

En su cuenta de Facebook, Hubert, que en 1993 fue reemplazada por Daphne Maxwell Reid -quien estuvo en la reunión-, criticó duramente a Alfonso Ribeito (Carlton Banks), quien fue el gestor de la junta.

"Ya me enteré que Alfonso Ribero, siempre obsesionado con lo que sale en la prensa, ha publicado una foto de eso que llaman reunión. Todos me hablan de eso. Ese chico siempre fue un adulador de Will. Nunca habrá una verdadera reunión de 'El Príncipe del Rap'. Por mi parte, no tengo ningún interés en volver a ver a esa gente en ese tipo de nivel", dijo Hubert.

En la foto, que aparte de Hubert tuvo como gran ausente a James Avery (murió en diciembre de 2013), estuvieron Karyn Parsons (Hilary Banks), Tatyana M. Ali (Ashley Banks) y Joseph Marcell (Geoffrey Butler).