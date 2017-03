Eric Clapton apareció en una silla de ruedas tras sufrir una fuerte bronquitis

Preocupación entre sus fanáticos generó una imagen del virtuoso guitarrista de blues y rock Eric Clapton, quien fue visto en silla de ruedas mientras transitaba en el aeropuerto de Los Angeles, en Estados Unidos.

El británico, que justamente hoy cumplió 72 años, apareció en el terminal aéreo con una de sus hijas, que lo llevaba de la manos, según consignó TMZ

Clapton, quien el año pasado oficialmente se había retirado de los escenarios por una neuropatía periférica, que le provocaba descargas eléctricas y molestias musculares continúas, aún seguía tocando.

De hecho, tuvo que suspender unas presentaciones por una severa bronquitis, que lo tuvo complicado durante este fin de semana.

Eric Clapton seen in wheelchair days after revealing he has ‘severe bronchitis’ https://t.co/bFpDdVcHlbpic.twitter.com/GxKuMgJ2DG