Vértigo: Gala se enfureció por las bromas de Yerko Puchento a su relación con el "Huaso" Isla

11:46 El personaje de TV le preguntó si era ciega y dijo que el futbolista "mataba" con su billetera. La ex participante de reality shows se indignó y tras el estelar dijo que "el que crea que no me merece tener porque es 'feo' como dicen, es un superficial de mierda"

Gala Caldirola, ex participante de reality shows y pareja del defensa de la selección chilena, Mauricio Isla terminó indignada su participación en Vértigo, en el debut del estelar de Canal 13, a raíz de las bromas que el personaje Yerko Puchento realizó a raíz de su relación amorosa con el futbolista.

Gala, se incomodó durante el estelar con las bromas del personaje que interpreta el actor Daniel Alcaíno, quien entre otras cosas, le preguntó por el bastón y el lazarillo. "¿Pero no es ciega? ¿entonces qué chucha hace con el huaso Isla?" fue uno de los chistes.

En medio de la interpelación a su pololeo con Isla, Gala le respondió al comediante que "con esos labios, esos ojos y ese cuerpo, me hace feliz. más que cualquier hombre en el planeta Tierra", pero el personaje respondió que "está bien, está bien, con esa boca, ese cuerpo y esa billetera también. ¡Sí, billetera mata, galán!", lo que atizó aun más el enojo de la participante de "¿Volverías con tu ex?".

Tras su salida del estelar y en conversación con Glamorama, Gala no ocultó su indignación y dijo que "la gente que habla de esa forma de nuestra relación está haciendo un ataque directo contra mi pareja y me parece muy injusto, porque las personas que hablan no lo conocen personalmente".

Además la ex participante de "¿Volverías con tu ex?" dijo que al humorista "se le pasó la mano" y que "si algunas de las personas que se atreven a juzgar o creer que lo amo por eso tuvieran la oportunidad de conocer, aunque sea un poquito, sólo un poquito personalmente, se coserían la boca y no harían ese tipo de comentarios".

"Mi pareja es mucho más que una camiseta, mucho más que el dinero, mucho más que lo que tiene, y ¿qué quieres que te diga?, me molesta, ¡claro que me molesta!, porque lo quiero, lo amo, lo protejo y me da rabia que la gente sea tan superficial" dijo Caldirola.

"Encima las personas que me critican de ser eso, son las primeras que tienen esos valores. Porque el que crea que no me merece tener porque es 'feo' como dicen, es un superficial de mierda y un materialista de mierda. Dicho esto a mi me parece precioso"., sentenció la ex participante de reality shows.