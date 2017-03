Yuri planea llevar su historia de vida a la televisión

La popular cantante mexicana Yuri no descarta llevar la historia de su vida a la pantalla chica, tal como lo hizo el fallecido Juan Gabriel. Según contó ella misma en una entrevista televisiva en México, ya se encuentra en conversaciones con una productora para realizar un proyecto biográfico.

También aseguró que si bien ya se sabe casi todo de su vida, también que hay algunos hechos que pocos conocen y además aclaró que hay una connotada productora azteca que está muy interesada en contar esta historia a través de la televisión.

“Ya por ahí Carla Estrada me dijo: ‘¿Qué onda? Vamos a contar lo del Osito Panda’, ´tus amoríos’”, dijo la cantante entre risas en la entrevista de tv. Sin embargo, aclaró que aún no está segura sí se hará la serie, ya que eso dependerá de la productora, con quien ha estado conversando sobre este proyecto aproximadamente un año.

“La mayoría de los artistas han tenido experiencias dignas de ser contadas al público, ya que siempre los ve sobre el escenario, pero no se imagina la historia detrás de esa fama”, confesó Yuri. Además señaló que le agrada la idea de que su vida se cuente en una serie de televisión, pero que que no le gustaría que su pequeña hija la viera.

Su recargada agenda musical

La intérprete mexicana se encuentra por estos días prepando su espectáculo "Tan cerquita", el cual mostrará el próximo el 5 de mayo próximo en el Auditorio Nacional de México.

"Es una presentación que decidí llamar así porque los artistas tenemos que volver a nuestros orígenes, a veces sucede que estamos alejados del público por diversos motivos y es mi intención volver a estar muy cerquita de todos mis seguidores", dijo la cantante en entrevista con Notimex (México).

En este espectáculo Yuri mostrará parte de en un nuevo material “Primera Fila” que lanzará el próximo 17 de mayo, que consiste en un DVD grabado en vivo, donde interpreta los grandes éxitos que han marcado su trayectoria musical y cuatro singles nuevos.

Actualmente, Yuri promociona el single “Perdón” incluido en este álbum, que hace referencia al sentimiento de una mujer que termina una relación y decide seguir adelante sin atarse al pasado.

"Es una canción que dice perdóname por ya no pensar en ti, yo ya te olvidé, no vengas a decirme que lo intentemos otra vez porque, perdón, ya no te recuerdo. Aunque no todas las mujeres reaccionamos así, la más maduras e inteligentes saben que es mejor decir en estos casos, ya no te llevo en mi memoria", señaló a Notimex.