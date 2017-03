Ingrid Cruz desmintió romance con el jurado español de "MasterChef": "Somos buenos amigos"

La actriz Ingrid Cruz salió al paso de las especulaciones por un supuesto romance con el jurado español de "MasterChef", Sergi Arola, esto por una serie de salidas a restaurantes con su grupo de amigos.

La integrante de las teleseries de Mega afirmó al programa "Intrusos" de La Red que el único vínculo que la une con Arola es la amistad, desmintiendo cualquier relación amorosa entre ambos.

"Somos buenos amigos y nada más, mis amigos no me gustan. No tendría problema en reconocer cuando estoy saliendo con alguien o cuando me gusta alguien, pero Sergi es muy buena onda, nada más", sentenció.

La antofagastina también habló por las fotos con el español, donde aparecen muy cercanos. "Yo con mis amigos me doy besos y abrazos de cariño, obvio. Por lo menos no me han quitado ningún pedazo, estoy enterita", expresó.

Esta no es la primera vez que Cruz tiene que salir a desmentir un romance, ya que hace algún tiempo fue vinculada con su compañero de elenco, el actor y cantante Augusto Schuster