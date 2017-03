Pilar Ruiz tras su grave accidente en Miami: "Aquí llegué caminando y me voy a ir caminando"

La modelo colombiana Pilar Ruiz contó detalles de su estado de salud tras el brutal accidente de tránsito que sufrió hace un par de semanas en Miami, Estados Unidos, en donde una persona resultó fallecida.

En un contacto con el programa Primer Plano desde el hospital Jackson Memorial de Miami, la modelo radicada en Chile, señaló que el choque le provocó graves secuelas y que deberá enfrentar un largo proceso de recuperación.

"Estoy salvada, Diosito me ama y me salvó, soy una hija de Dios", afirmó Ruiz desde la camilla del centro de salud donde está internada desde hace casi 15 días.

"Me dijeron que no podía caminar entre 3 y 6 meses y que tenía que ir a fisioterapia", expresó, agregando que "tengo una cicatriz en la pierna, estoy llena de moretones y quedé con esquirlas de vidrio en el cuero cabelludo".

La colombiana afirmó que estuvo sola en gran parte desde el accidente. "Mi mamá llegó un par de noches, estaba solita y con una amiga, que en realidad no es mi amiga, porque mis amigas están igual que yo", expresó.

Por las secuelas, afirmó que quedará con grandes cicatrices en su piernas y en la abdomen, además de un posible problema de continencia por los daños, aún no determinados, que habría sufrido en su vejiga.

Por las circunstancias del viaje a Estados Unidos, Pilar afirmó que tras la pérdida del hijo que esperaba buscó "desconectarse en un lugar donde nadie me conociera".

De esa noche, la colombiana afirmó que estaba terminando el día domingo junto a sus amigas y que decidieron ir a un centro nocturno para pasar el resto de la jornada. Luego salieron el en vehículo impactado. Ella afirmó que aparte de sus cercanas, no conocía a los otros accidentados, incluido el que falleció.

Entre lágrimas, la modelo se prometió recuperarse, esto pese a que no está pasando una buena situación económica. "Yo me tengo que parar como sea, me voy a levantar, no me voy a quedar acostada. Aquí llegué caminando, y me voy a ir caminando", afirmó.

En cuanto a una posible demanda contra los responsables del accidente, Ruiz expresó que ella solo espera que "la justicia esté en manos de Dios" y que ese asunto lo revisará su abogado.