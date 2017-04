Kate del Castillo reveló violencia en su primer matrimonio y dijo que "moriría" antes de borrar su carta al Chapo

La actriz mexicana radicada en Estados Unidos es parte del proyecto contra de la violencia de género "Real Women Real Stories" (Mujeres reales Historias reales) y en ese marco, la "Reina del sur" ha hecho varias confesiones que la campaña ha liberado de a poco.

La primera es que contó que durante su matrimonio con el ex futbolista mexicano, Luis García, ella sufrió violencia física y psicológica. Incluso la habría tratado de asfixiar varias veces. “Estuve un poco más de un año con él, pero los sentí como si fueran 10 años (...) estaba muy delgada, me veía muy vieja, me veía fea y por supuesto no estaba feliz (...) En ese momento me miré y me dije ‘ni un día más’” y aprovechando un viaje de él a Japón, ella se fue de la casa y del país. “Nadie debería romperte de esta manera (…) Las mujeres no necesitamos disculparnos, ¿por ser mujeres?, por supuesto que no”, afirmó.

La segunda y última confesión fue sobre el narcotraficante Chapo Guzmán, con quien tuvo varios acercamientos y que ahora le valen estar siendo investigada en su país natal.

El contacto con el Chapo comenzó luego de que ella le escribiera una carta por Twitter. Consultada acerca de si estaba arrepentida y si la borraría, afirmó: "Eso me metió en muchos problemas y sigo en muchos problemas, pero nadie me va a hacer decir lo que quieren que diga (...) Todos me dicen, 'sólo bórralo' y yo les digo, 'no hay manera, primero moriría antes de borrarlo, porque cada una de las palabras que digo ahí las creo".

¿Qué decía la carta? Esto:

"Sr. Chapo, ¿no estaría padre que empezara a traficar con el bien? ¿Con las curas para las enfermedades, con comida para los niños de la calle, con alcohol para los asilos de ancianos que no los dejan pasar sus últimos años haciendo lo que se les pegue la reverenda chingada, con traficar con políticos corruptos y no con mujeres y niños que terminan como esclavos? ¿Con quemar todos esos 'puteros' donde la mujer no vale más que una cajetilla de cigarros? Sin oferta no hay demanda, anímese don, seria usted el héroe de héroes, trafiquemos con amor, usted sabe cómo".