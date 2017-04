Susana Palomino: "Le tengo miedo a la invalidez"

16:02 En "Mucho Gusto", la ex animadora había dicho que tenía un acuerdo para que le practicaran la eutanasia, pero después salió a corregirse diciendo que no quería que la conectaran para extender su vida artificialmente.

La ex animadora de televisión, Susana Palomino, estuvo en el matinal "Mucho Gusto" de Mega, donde dijo que tenía un acuerdo para que le aplicaran la eutanasia en caso de estar gravemente enferma, lo que luego corrigió.

"Tengo un acuerdo que es preferible. Prefiero la eutanasia. Mis hijos no lo saben, ahora sabrán (...) No me gustaría estar postrada, esa es la verdad. Puede que sea un poco egoísta y que llegado el momento no lo haga, de que tenga miedo", dijo en el matinal ahora dirigido por Daniel Sagües.

Ante el impacto que generaron sus palabras, Palomino llamó por teléfono y explicó que a lo que realmente se refería era a que "prefiero que no me conecten, poder morir tranquila y que me puedan ayudar. A eso me refiero", consignó Emol.

Palomino explicó que teme ser una carga para sus hijos y su actual esposo. Ella ya ha enviudado dos veces.