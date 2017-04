Francisca Imboden reveló el "reproche" de sus hijos por la falta de tiempo para ellos

La actriz Francisca Imboden está pasando uno de sus mejores profesionales. Es que la protagonista de "Tranquilo Papá", la nueva teleserie de Mega, está llena de proyectos, en algo que pese a todo lo positivo que significa, también trae complicaciones para su vida familiar.

Así lo confesó ella misma en una nota del programa "Intrusos" de La Red, donde reveló el "reproche" de sus hijos ante la falta de tiempo para compartir con ellos. Ante esto, decidió dejar su programa de radio para tener algo de descanso familiar.

"Con mucho dolor en mi alma tuve que dejarlo (el programa de radio), porque la verdad es que no me está alcanzando el tiempo. Estaba haciendo una película con el Felipe Izquierdo, estoy en la teleserie, y estámos con la obra de teatro que también le queda su resto de rodaje, de tiempo", señaló.

Imboden agregó que "la verdad es que no me daba el tiempo, nada más que eso. También mis hijos me dijeron '¡ya poh! yo me acuerdo que tenía una mamá, así que me encantaría verla. Así que también tuve que reorganizar el sistema".

La teleserie "Tranquilo Papá", donde la ex TVN interpretará el rol de "Pepa" Vial, se estrenará el próximo 10 de abril.