Mon Laferte compartirá escenario con Metallica, The Who y Gorillaz en Estados Unidos

La cantante chilena Mon Laferte sigue demostrando que está en su mejor momento profesional, ya que ahora apareció como parte del cartel de un gran festival musical en Estados Unidos, donde ocupará el mismo escenario de reconocidas bandas como Metallica, The Who y Gorillaz.

La artista nacional será parte del festival Outside Lands de San Francisco, el que se realizará el 11 y 13 agosto en el Golden Gate Park.

Otros músicos que también estarán en el evento serán Lorde, A Tribe Called Quest, Queens of the Stone Age, Empire of the Sun y Belle and Sebastian, entre otros.