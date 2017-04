Fernanda Figueroa dijo que su eliminación estaba "muy arreglada" y defendió a Oriana

12:18 La ex participante de Doble Tentacion, dijo que ella y su pareja, Joche Bibbó "no estábamos haciendo lo que ellos querían. No les gustó el amor de verdad".

Luego de que ayer, Fernanda Figueroa, ex integrante de Doble Tentación de Mega, dijo haber escuchado como a Dominique Lattimore la trataron de "mono", esta jornada en conversación con HoyxHoy, la hija del DT Marco Antonio Figueroa, criticó el espacio.

"Pusieron más bien todo lo malo que lo bueno. Me considero una persona muy tranquila. Una cosa es que defienda lo que quiero y otra cosa es que sea agresiva realmente" dijo Figueroa a la publicación.

La ex participante del reality dijo abordó su salida del espacio y la de su pareja Jose Luis "Joche" Bibbó y planteó que "estaba muy arreglada la eliminación".

"No estábamos haciendo lo que ellos querían. No les gustó el amor de verdad, lo único que quedaron son parejas falsas", planteó Figueroa, quien además sostuvo que "me doy cuenta de que el reality se basa en peleas, no en amor ni en cosas buenas".

La joven de 21 años, además defendió a Oriana Marzoli, uno de los personajes más criticados del espacio. "La gente no conoce realmente cómo es Oriana, es una buena persona. Lo que muestra es un personaje".