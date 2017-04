Claudia Schmitd contra Julio César Rodríguez: "Me da mucha tristeza que un hombre como él le quite la comida a mis hijos"

Claudia Schmitd estuvo anoche en el programa "Vértigo" de Canal 13 y apuntó a Julio César Rodríguez como el culpable de su salida en Primer Plano en octubre de 2016.

La ex "chica Morandé" había realizado fuertes descargas contra el periodista en el programa de farándula de Chilevisión en vivo. Schmitd había señalado que “en el programa, cada viernes que me siento acá, tú dejas entre broma y broma que las locas son la mujeres(…) Yo percibo que siempre dejas de loca a la señora que está sentada al lado mío (refiriéndose a Francisca García-Huidobro)”, según recuerda Glamorama.

Ahora, durante el estelar del ex canal del angelito, en la llamada “Pregunta del Pueblo”, le preguntaron a la uruguaya si “¿te fuiste de Primer Plano porque tuviste algún conflicto con Julio César?”. La modelo dijo que “me gusta tu pregunta y te la voy a contestar con toda sinceridad. Yo nunca he tenido un problema con Julio César Rodríguez. Él sí lo ha tenido conmigo. Lamentablemente hoy te puedo decir a ti, y a toda la gente que está mirando, que hoy estoy en un muy buen momento y que en esa época, noviembre-diciembre-enero, lo pasé muy mal".

La rostro de televisión continuó su respuesta diciendo que "me da mucha tristeza que un hombre como él le quite la comida a mis hijos, porque mi trabajo es la comida de mis hijos. Entonces, que él pida que me saquen de Primer Plano, porque lo digo así, tan segura. Así salió en la prensa y así fue".

Claudia Schmitd finalizó afirmando que ahora está bien y feliz en su nueva casa televisiva. Puedes revisar el video completo aquí