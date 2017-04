Pedro Engel aclaró su situación en "Bienvenidos": "Ya cumplí la misión que me propuse cuando llegué"

"Mi ciclo en @Bienvenidos13 está dando paso a los más jóvenes, feliz que los dos médicos jóvenes tomen el tema de la espiritualidad". Ese fue el tuit que el ancestrólogo Pedro Engel lanzó durante este viernes, el que sembró las dudas entre sus seguidores por su continuidad en el matinal de Canal 13, y que tuvo que salir a aclarar inmediatamente.

Es que uno de los panelistas más populares del espacio afrimó que está pasando por una "nueva etapa" en el programa, donde la presencia de los doctores Ricardo Soto y Rodolfo Neira se tomaron gran parte de la mañana.

Luego de su tuit, Engel afirmó a LUN que "yo ya cumplí la misión que me propuse cuando llegúe a 'Bienvenidos' hace seis años y me costó hacerlo, porque en ese tiempo al equipo no le importaba la espiritualidad. Por eso cuando leí a Pablo Manríquez (director del matinal) diciendo que apostó por la espiritualidad quedé feliz y dije 'misión cumplida, Pedrito'.

El ancestrólogo señaló que los lunes y los viernes dará el horóscopo, y que los miércoles estará en "La Escuelita", la que define como "una sección para enseñar a la gente".

Engel también descartó sentirse desplazado con la presencia de los doctores, que ahora ocuparán más espacio en el programa de Tonka Tomicic y Martín Cárcamo.

"Luché tanto por poner la salud integral y la espiritualidad en el programa que estoy feliz de haberlo logrado. Abrí el camino para que los doctores estén ahí hoy", expresó, agregando que "camufló" con el horóscopo la entrega de su mensaje.

