Mostraron la última gran pelea entre los participantes de "Doble Tentación"

El reality "Doble Tentación", que como objetivo inicial tenía el enfrentar a parejas con "jotes" para la seducción, terminó dando que hablar por las situaciones de violencia, las que se hicieron evidentes hasta en los últimos días de grabaciones.

El último gran conflicto, el que se vio en plena calle, ocurrió durante esta semana en la Vega Central, cuando los concursantes estaban en una actividad especial.

En las imagenes, que fueron mostradas por el programa "Primer Plano" , se vio como Francisca Undurraga se abalanzó contra Lisandra Silva, lanzándole un vaso de jugo en su cabeza. El conflicto fue observado por el público, el que "aleonó" a las participantes en la disputas.

En un principio de había afirmado que esta pelea fue la detonante de que las grabaciones del programa terminaran mañana, y no a mediados de mes como se había dicho, pero desde Mega afirmaron que la decisión se había tomado hace tiempo y que ya cuentan con el material suficiente para cerrar el ciclo.

Ayer, en tanto y medio de la polémica desatada, la venezolana Oriana Marzoli dejó Chile, en una determinación que se habría acelerado por consejos de una psicóloga y luego que Dominique Lattimore oficializara su denuncia por xenofobia en su contra.

La rubia abandonó el país ayer junto a su pareja Luis Mateucci con rumbo a España, lugar donde estaría por algunas semanas, ya que según ella volvería para estar en la final del espacio de romance.

"Tengo fecha de regreso", señaló Marzoli al programa Primer Plano, agregando que estará afuera "lo que dure el desfase del reality", lo que normalmente alcanza el mes y medio.

La partida, tal como toda su estadía en el programa de Mega, no estuvo libre de polémicas, ya que en las redes sociales se publicó una acusación de discriminación a una trabajadora del aseo del Aeropuerto de Santiago, a quien la chica reality le habría dicho "no me saco fotos con quien recoge la basura".