Modelo Pilar Ruiz pide ayuda para costear tratamiento en EE.UU. tras accidente

La modelo colombiana Pilar Ruiz, quien sufrió un accidente de tránsito en Estados Unidos, solicitó ayuda para recolectar fondos para costear el tratamiento al que debe someterse.

En conversación con La Cuarta, la modelo dijo que se trata de las cirugías a las que debió someterse en la cadera y la pierna, las que tuvieron un costo de US$ 150 mil (cerca de $ 98 millones), "plata que no tengo".

"Imagínate, estoy desesperada porque no me puedo mober, el doctor me dijo que no podía ponerme de pie", dijo Ruiz, quien además agregó que "estoy destruida en verdad, Diosito me está maltratando mucho".

La modelo dijo que "si quieren ayudarme con lo que sea, en mi Instagram publiqué un video con una cuenta corriente que ira directo para pagar la cuenta del hospital. En verdad necesito ayuda. Estaré eternamente agradecida".