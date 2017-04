Plaza Sésamo: hoy debutó en TV Julia, la muppet con autismo

Aunque ya es un personaje presente en libros y publicaciones digitales de la tradicional serie infantil, hoy debutó oficialmente en la pantalla Julia, la primera muppet con autismo.

Su incorporación a la galería de personajes de la serie tiene como objetivo explicar a los niños cómo funciona el trastorno y busca entregar recomendaciones de cómo interactuar con niños que lo poseen.

En el capítulo transmitido esta mañana, denominado "Conociendo a Julia", la 'muppet' tiene una serie de conductas típicas del trastorno, como por ejemplo, cuando ignora a Abelardo (Big Bird).

Otros personajes de la serie, además del humano adulto dueño de Hooper's Store, Alan (Alan Muraoka), son los encargados de explicarle a Abelardo por qué Julia actua cómo lo hace y, cómo debe relacionarse con ella.

"A veces a Julia le toma un poco más de tiempo responder" dice Alan, o también recomienda "a veces contribuye volver a preguntarle".

En un diálogo posterior, Abelardo le dice a Alan que el cree que él no le gusta mucho a Julia, pese a sus esfuerzos por conseguir su amistad.

"Oh no, ustedes recién se conocen por primera vez", contesta Alan, a lo que le persoaje responde "ah, es tímida, yo también soy tímido a veces".

"Con Julia no es sólo eso. Ella tiene autismo le gusta cuando la gente lo sabe", responde Alan,

El episodio del show está lleno de otros guiños típicos del trastorno, como el movimiento de manos de Julia o el disgusto por sonidos fuertes como las sirenas.

"Ella no es como ninguna de las amigas que tuve con anterioridad", dice Abelardo, a lo que Elmo responde "sí pero ninguno de nosotros es exactamente igual".

Hace cerca de un mes, cuando el personaje fue presentado de forma oficial, la guionista de Plaza Sésamo, dijo que su creación fue producto de la discusión sobre "¿cómo hacemos esto, cómo hablamos de autismo?".

Además confesó que fue un tema difícil de abordar, pues "el autismo no se manifiesta de una forma única, es diferente para cada persona".

Missed Julia's debut on Sesame Street? That's OK! You can watch it on our YouTube channel whenever you'd like! https://t.co/9DCwt9WMks