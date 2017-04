Benjamín Vicuña será Eva Perón en una obra de teatro

22:18 El actor chileno interpretará a la ex primera dama argentina, en un rol que ya causa polémica entre los trasandinos.

El actor chileno Benjamín Vicuña interpretará a la ex primera dama de Argentina, Eva Perón, en una obra que se Teatro Cervantes de Buenos Aires.

El nacional fue elegido por el actor y director Marcial Di Fonzo Bo para representar a la esposa de Juan Domingo Perón en la obra "Eva Perón", que cuenta además en el elenco con Carlos Defeo, Rodolfo De Souza, Juan Gil Navarro, Hernán Franco y Rosario Varela, según lo consignado por La Nación

El rol de Vicuña como una de las figuras políticas más populares de la histora trasandina generó polémica, la que el director del Teatro Cervantes, Alejandro Tantanián, intentó aclarar.

“Tenía que ser un hombre para el rol, y era necesario que fuera alguien con cierto conocimiento popular”, afirmó el encargado al programa radial "La Once Diez".

Tantanián puntualizó que Vicuña "es alguien que no se va a transformar nunca en Eva, porque está delante de su personaje, su persona", agregando que la información esto se filtró de una manera incompleta”, ya que “la idea es que se note que no es Eva Perón, que la búsqueda no es que el actor se trasforme en Eva Perón, sino que la represente”.