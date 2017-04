Hermana de Cristián de la Fuente aclaró que actor no estaba en el gimnasio el día del tiroteo

Luego de la noticia del tiroteo que realizó Abeku Wilson, el entrenador personal y amigo de Cristián de la Fuente, en un gimnasio de Miami, la hermana del actor se refirió al caso, en declaraciones que consignó LUN.

María Angélica de la Fuente dijo que su hermano y la esposa de éste, Angélica Castro, "se encuentran súper afectados con todo lo que pasó".

La hermana del actor además, aclaró que De La Fuente no se encontraba en el gimnasio el día del tiroteo que protagonizó su entrenador personal. "Ese día mi hermano no fue a entrenar, asi que Cristián no estuvo en el tiroteo".

La publicación también consignó dichos de la modelo argentina Maribel Aereboe, quien es amiga de De La Fuente y su esposa y dijo que "las muertes de los dos conocidos a los que les disparó Wilson y el posterior suicidio del propio entrenador de Cristián los tiene afectados".