Marcela Vacarezza respondió a las críticas porque su asesora del hogar usa delantal

15:45 La psicóloga dijo que ella lo habló con la mujer, quien le respondió: "¿Dónde puedo escribir yo? porque la gente que me quiere defender me está haciendo un daño, yo soy orgullosa de mi delantal".

En octubre la animadora y psicóloga Marcela Vacarezza subió una foto de su prole junto a su asesora del hogar durante un taco en la Ruta 5. Hasta ahí, todo bien. El problema que se le vino encima ocurrió cuando alguien notó que Antonia, la mujer que la ayuda con su casa, iba con delantal.

La criticaron ácidamente de clasista y durante la emisión de "La Divina Comida", tuvo un momento de desahogo:dijo, e incluso confesó que

Al respecto, contó: "Isabel y la Antonia trabajan conmigo desde hace mucho tiempo, y la verdad es que el tema del delantal me importa la nada misma, si lo usan o no lo usan me da exactamente lo mismo, pero la gente empezó a decirme ‘cómo se te ocurre llevar a tu nana con delantal, eres muy discriminadora’, y yo al principio, pero después empecé a leer y era lo mismo“.

“Yo lo conversé con la Antonia, y le dije ‘pucha Antonia me están tonteando porque andas con delantal’ y ella me dijo, me dijo”.

Algo similar le pasó a Cecilia Bolocco , cuando en febrero la mujer que colabora en su casa subió una foto con la ex Miss Universo. En ese caso, fue la misma asesora del hogar l a que se defendió en redes sociales