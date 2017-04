Bárbara Rebolledo se candidateó para volver a animar un matinal

La periodista Bárbara Rebolledo prácticamente se candidateó para animar un matinal, afirmando que aún se siente cómoda en aquel formato televisivo y que tiene las capacidades para hacerlo sin mayores problemas.

La revelación, que fue consignada hoy por "Intrusos" de La Red, la realizó al programa "La Divina Comida" de Chilevisión, donde contó sus anhelos de volver a la televisión tras reemplazar a Carolina de Moras en la animación de "La Mañana" durante sus vacaciones en febrero.

"A mí me acomoda el formato matinal, de partida lo he hecho, lo hice por años. Trabajé por muchos años en el matinal, no siempre conduciéndolo, pero sí lo hice en varias oportunidades", señaló la ex figura de TVN.

Rebolledo agregó que "si tú me dices: '¿volverías a la tele a hacer un matinal?' Sí, volvería a la tele a hacer un matinal".

Por sus capacidades para retornar a este tipo de espacios, la talquina afirmó que "yo podría reemplazar a cualquiera. Yo tengo manejo de información, por decirte de una manera, que yo siento que escasea muchas veces, es una ventaja".