La hija de Madonna mostró con orgullo sus axilas sin depilar

Lourdes María Ciccone León, la hija de la cantante estadounidense Madonna, se sumó a la tendencia que han seguido varias celebridades femeninas, la que consiste en no depilarse sus axilas, dejando sus vellos naturales.

La joven de 20 años fue vista en una playa de Miami disfrutando en bikini de un día en la playa. Las imágenes no tenían nada fuera de lo común, pero todo cambió cuando ella mostró con orgullo el pelo que se asomaba debajo de sus brazos.

Madonna's daughter Lourdes, 20, flaunts her unshaven armpits while relaxing in the sun with her rumored beau https://t.co/CuTOxNgFyypic.twitter.com/frvyfYhFWo