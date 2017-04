Caitlyn Jenner reveló que se sometió a cirugía de reasignación de sexo

La ex atleta estadounidense Caitlyn Jenner reveló que ya se sometió a la cirugía de reasignación de sexo, esto tras casi dos años de mostrar su nueva identidad, donde dejó atrás a Bruce Jenner.

La operación, según la revista People, se realizó en enero de este año, fue consignada por la ex deportista de 67 años en el libro "The Secrets of my Life".

"La cirugía fue un éxito y me siento no solo maravillosa sino liberada. Se los estoy diciendo porque creo en la sinceridad, así pueden dejar de mirar", contó la integrante del clan Kardashian.

En el texto, Jenner habló de la sensación que tenía con la permanencia de su pene, el que fue suprimido con la cirugía. "Estaba cansada de meter la maldita cosa todo el tiempo (...) solo quiero tener todas las partes correctas", expresó.

Jenner, quien se mostró como mujer en la portada de la revista Vanity Fair en junio de 2016, fue nombrada Mujer del Año de Glamour, recibió un tributo en los Teen Choice Awards y en los premios ESPY le entregaron el galardón Arthur Ashe a la valentía, entre otros reconocimientos.