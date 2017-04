Maylin de "MasterChef" no se ha contactado con su familia tras su participación en "Mentiras Verdaderas"

Ayer La ex participante del programa de cocina había llegado hace una semana a Santiago para la entrevista, pero desde el jueves pasado no tiene comunicación con sus cercanos en la Región de Atacama.

Los familiares y cercanos de la ex participante de "MasterChef", Maylin González, contaron que desde el jueves pasado y tras un viaje a la capital no se ha contactado con ellos.

Así lo reveló su hermana, Andrea Gutiérrez, quien afirmó a LUN que la recordada concursante del programa de cocina de Canal 13 no llegó el día sábado a Vallenar, tal como se había previsto.

Maylin había viajado a Santiago para ser entrevistada en el programa "Mentiras Verdaderas" de La Red, donde habló de su experiencia tras los 7 años que pasó en prisión por robo con violencia.

Según lo afirmado en la nota, y aprovechando que hospedaba en la casa de la carabinera Alejandra González (quien también participó del programa), Maylin habría aprovechado de salir a carretear el jueves recien pasado. Su última llamada registrada data del viernes a las 06:00. Desde la producción de "Mentiras Verdaderas", afirmaron que una van la había ido a recoger para llevarla al aeropuerto, pero nunca apareció.

Andrea Gutiérrez contó que "yo la llamé y tiene el teléfono apagado, no puedo hacer más. No tengo idea de lo que está haciendo por allá (en Santiago).

La hermana de Maylin afirmó que este tipo de situaciones "hace rato" que no las vivía, pero expresó que ella "es una mujer grande. Lo único que hago es aconsejarla".

"Yo ya no me caliento la cabeza. Lo importante es su hijo, Fernando. Él siempre ha estado conmigo. Si ella viene a verme o viene a ver a Fernandito la voy a recibir, independiente de lo que haga. Si no aparece en un año, no aparece, si está carreteando es su problema, no puedo hacer nada. Ojalá me llame", sentenció.