Autor de "Game of Thrones" compartió su nueva imagen para atraer al público joven

El escritor George R.R. Martin, reconocido por ser el autor de "Canción de Hielo y Fuego", mostró su "nueva imagen" con la que intentará acercarse al público juvenil que lo reconoce principalmente por la serie de HBO "Game of Thrones", en la que se basa el programa.

En una foto compartida en Twitter, el autor posó con la gorra a un lado y un gesto muy juvenil. El meme venía con la frase "Wazzzuuuppp".

"Por lo tanto, mis editores dicen que tengo que comenzar tratando de atraer a un público más joven", expresó Martin.

El estadounidense está preparando la publicación de "Vientos de invierno", el sexto libro de "Canción de Hielo y Fuego", que se editaría durante este año.

So, my publishers say I have to start trying to appeal to a younger audience... pic.twitter.com/T3BZuw6iqB