Pamela Díaz se casó por el civil en una ceremonia donde solo invitó a familiares

La exmodelo Pamela Díaz se casó hoy por el civil con el empresario Fernando Téllez, en una ceremonia que estuvo reservada solo para familiares y de la cual los integrantes del equipo del matinal "La Mañana", donde ella trabaja, desconocían completamente.

El enlace ocurrió esta mañana el en Registro Civil de Colina. Durante la mañana, la "Fiera" había publicado una foto en las redes sociales donde daba a entender que esta jornada sería importante para ella.

Los panelistas del programa de Chilevisión mostraron su sorpresa con la realización de la ceremonia, donde ellos no fueron invitados. "No sabíamos nada sobre el civil, no le dijo a nadie. Se nota la madurez de ella al mantener su vida privada como tiene que ser", afirmó la animadora Carolina de Moras a LUN

Es que en 2006, el primer matrimonio de Díaz con el ex futbolista Manuel Neira, que se realizó en la iglesia Santa Gemita de Ñuñoa, fue transmitido en directo por el programa "Primer Plano". La boda de hoy, en cambio, fue reservada y sin el ingreso de las cámaras de televisión.

Hola People hoy es un día muy importa ?? les cuento en un rato @matinaldechvpic.twitter.com/s23bX6JO1B — pamela díaz (@pamelafiera) 13 de abril de 2017