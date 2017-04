Wilma González competirá en torneo fisicolturista de Arnold Schwarzenegger: “Soy una fan total de él”

Wilma González abandonó los realitys y está enfocada totalmente a su carrera como fisicoculturista. Ha participado en varios torneos, pero ahora irá a Brasil a competir en un certamen creado por Arnold Schwazenegger, uno de los padres del culturismo actual.

La española, en conversación con La Cuarta , señaló que debutará el 23 de abril en Sao Pablo en el “Arnold Classic” y dijo que “estoy tranquila, obviamente me estoy poniendo más ansiosa a medida que van pasando los días, pero estoy súper emocionada de ir a competir”.

González confesó ser admiradora del actor: “Uy, soy una fan total de él. A mí “Terminator” me encantaba, pero hay otra película de él que es como chistosa y que hizo con Danny DeVito, que en España se llama “Los Gemelos Golpean dos Veces”, que me gustaba más. Pero he visto hartas de él, es que él como personaje me gusta mucho, más allá de las películas”.

La modelo fit prometió sacarse una selfie como sea con Schwazenegger, afirmando que “si lo veo a los lejos me voy a sacar una foto y aunque sea con él detrás”.