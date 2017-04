Emitieron una orden de arresto contra Luis Miguel

19:43 El cantante debía comparecer hoy en un tribunal de Los Ángeles por una demanda que interpuso su exmanager en su contra, sin embargo no llegó a la audiencia.

Este lunes el cantante mexicano Luis Miguel debía presentarse ante un tribunal de Los Ángeles, donde se llevaría a cabo una audiencia por una demanda que interpuso su exmanager, William Brockhaus, en su contra por incumplimiento de contrato.

Sin embargo no llegó a la audiencia y al no hacerlo la jueza del caso emitió una orden de detención en su contra. La orden fue enviada a sus domicilios en Estados Unidos y México para que el mexicano fuera localizado y arrestado de inmediato por no acudir a varias citas judiciales que tenía pendientes.

Según se indicó en Telemundo , como el cantante no compareció a las citaciones emanadas del tribunal la jueza estableció que no le daría más tiempo para hacer frente a la querella.

Esta no es la única demanda que enfrente el cantante latinoamericano, una de ellas es por un préstamo de 3.65 millones de dólares que le hizo un sello disquero (Warner Music México) el cual no habría cumplido con reembolsar.

Por otro lado, también el cantante Alejandro Fernández presnetó una querella contra Luis Miguel luego que este último se retirara de una gira que pautaron juntos en 2016.