Creador de "Hola Soy Germán" se presentará con su banda en el Teatro Caupolicán

El youtuber chileno Germán Garmendia, creador del popular canal "Hola soy Germán" se presentará en el Teatro Caupolicán con su banda Ancud, la que formó junto a su hermano Diego y de la que ha lanzado sólo un EP con cuatro canciones, informó El Mercurio.

De acuerdo con la publicación, el concierto está agendado para el 4 de noviembre y, los próximos días, se anunciará el inicio de la venta de las entradas, la que contará con una preventa física en un local del centro de Santiago.

Garmendia, además del canal que lo hizo popular y que cuenta con 31 millones de suscriptores, tiene otro donde habla de videojuegos con 19 millones de personas suscritas.

El EP de la banda Ancud superó el millón de suscripciones en You Tube y el single "Cambia" cuenta con más de 15 millones de reproducciones. The New York Post ha estimado los ingresos anuales de Garmendia en aproximadamente US$ 1,3 millón al año.