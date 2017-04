Así respondió Anita Tijoux al troleo que recibió por no saber una canción de Disney

La cantante Anita Tijoux publicó el fin de semana un tweet donde se refiere a su hija Emilia de 4 años y sus gustos musicales. "'Cuando tu hija de 4 años crea una canción que dice libre soy, no lo puedo ocultar más' te dices sí he creado una mounstrito hermosa y pensante".

Cuando tu hija de 4 años crea canción que dice "libre soy, no lo puedo ocultar más" te dices SI HE CREADO UNA MONSTRUITO HERMOSA Y PENSANTE — ana / anita tijoux (@anatijoux) 16 de abril de 2017

Pero las redes sociales no pasaron por alto el desconocimiento de la artista y no tardaron en reírse de su comentario. Fue troleada por no saber que se trataba de una de las canciones más conocidas de las películas animadas de Disney: Frozen.

Entre las críticas los usuarios le decían "cuando los papás no cachan qué ven sus hijos en la tele", "que heavy que no conozcas esta canción", "creo que vas a tener que darte el tiempo de ver películas junto a tu hija", "dese un tiempo y vea películas con su hija, ahí entenderá lo que canta", entre otros.

Pero la artista no se quedó callada y respondió a las críticas de los otros tuiteros. "Soy impresentable por no saberme Disney... y no tener TV y no lo vas veo con mi hija, que horror y ahora quién podrá ayudarme". En otro posteo seguido puso: "En fin el mundo da vueltas y vive el error!".

Soy impresentable por no saberme Disney.. y no tener TV y no las veo con mi hija. que horror y ahora quién podrá ayudarme? — ana / anita tijoux (@anatijoux) 17 de abril de 2017