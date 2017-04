Ariana Grande anunció su nueva visita a Chile

La cantante juvenil estadounidense Ariana Grande anunció su segunda visita a Chile, en un show programado para el próximo 3 de julio en el Movistar Arena de Santiago.

La artista de 23 años vendrá a nuestro país en el marco de Dangerous World Tour, gira que lleva el nombre de la última producción discográfica de la joven.

Grande ya había venido a Chile en 2015, cuando también en el Movistar Arena se presentó con solo dos álbumes en sus registros.

Santiago, I'm excited to announce a show at Movistar Arena on July 3rd! On-sale / ticket information coming soon. Can't wait to see you. ?? pic.twitter.com/67auijBTft