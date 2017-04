Antonella Ríos pidió trabajo a través de Twitter

La actriz y animadora Antonella Ríos usó su cuenta de Twitter para buscar trabajo, esto luego de quedar sin proyectos tras el fin del reality "Doble Tentación" de Mega.

En la publicación, la ex conductora de "Mujeres Primero" de La Red afirmó que "aunque se que buscar pega es mirado mal, yo busco trabajo", agregando algunas de sus capacidades laborales.

"Puedo cantar, bailar, conducir, animar y actuar. ¿Quién dijo yo?", decía el aviso, compartido el 12 de abril.

En conversación con La Cuarta , la actriz afirmó que "terminé el reality, aunque aún sale al aire. Pero contractualmente no tengo algo estable. Así que no le estoy poniendo el gorro a nadie".

Sobre el tuit, Ríos explicó que "lo hice como una manera de probar para ver si funcionaba porque si una no dice nada, nadie se entera, ni sabe que una está vacante. Y una necesita pega, porque yo también trabajo en la radio, pero me armo de varias cosas, no es que viva de una pega solamente".