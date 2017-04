Julia Roberts fue elegida la "mujer más bella del mundo" por quinta vez

Julia Roberts es más que una "Mujer bonita". La revista People nombró a la actriz "La mujer más bella del mundo" por quinta ocasión, una hazaña sin precedentes.

People anunció la selección de Roberts ayer, tras haberle dado el título a la actriz de 49 años en el 2010, 2005, 2000 y 1991.

Roberts, quien ganó el Oscar a mejor actriz por "Erin Brockovich", se declaró "sumamente halagada" por la designación. "Creo que estoy actualmente en mi máximo nivel", dijo.

La edición anual de People de "Los más bellos del mundo" saldrá a la venta el viernes.

Our favorite pretty woman #JuliaRoberts is PEOPLE's World's #MostBeautiful Woman — for the record fifth time! https://t.co/LuHlCkaONApic.twitter.com/x9vr2kjR2Z