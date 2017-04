Arjona abandonó molesto una entrevista: "Recopilaste más cosas malas que hablaron de mí, antes que escuchar mi disco"

El cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona, se levantó molesto de una entrevista con CNN, luego de que el periodista que conducía la conversación, Camilo Egaña, comenzó a preguntarle por los comentarios negativos que se realizan en su contra en redes sociales.

Las cosas ya habían comenzado en un mal pie, cuando Arjona increpó a Egaña por no haber escuchado su disco Circo Soledad, el cual se encuentra promocionando. Cuando el periodista le preguntó por una marcha que se organizó por redes para desaprobarlo, Arjona planteó que la manifestación nunca se realizó y criticó los dichos en redes sociales.

"Este tipo de cosas que se dan ahora en las redes donde hay gente malentonada, sin nombre ni cara, que dice cualquier cosa", planteó Arjona.

El guatemalteco además dijo que "no hablen mal de mí si no han hablado conmigo. No hablen mal de mi trabajo, si no lo han escuchado". Luego, Arjona comenzó a expresar su molestia en contra del equipo que realizaba la entrevista.

"Vos recopilaste más cosas malas que hablaron de mí, antes que escuchar mi disco. Eso me parece un pecado y te baja de la nube donde estabas. Pensé que eras un comunicador bien intencionado. Si vos recopilaste las cosas malas que hablan de mí y no escuchaste mi disco, yo creo que esta entrevista la tenemos que suspender y me voy a otro lado donde me tomen en serio", dijo el cantante.

Arjona además insistió en atacar a sus críticos y dijo que "un idiota que le dedica tiempo a lo que no le gusta es eso, un estúpido" y luego volvió a arremeter contra Egaña: "detrás de tus preguntas hay una actitud sospechosa. Es rara".

"Me duele que una charla de estas se vaya para otro lado", dijo el cantautor antes del corte comercial. Una vez de vuelta, el periodista se encontraba solo y explicó que Arjona se había levantado de su asiento y abandonado el lugar.