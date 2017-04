Charly García denunció plagio de Bruno Mars en "Uptown Funk"

En declaraciones a la revista Bilboard, el músico argentino Charly García acusó que el tema "Uptown Funk" de Mark Ronson y Bruno Mars, es un plagio de su canción "Fanky" de fines de los 80.

Según consignó Clarín , el artista, arremetió contra Mars y dijo que "yo tengo más talento".

"¿Cómo se llama el que me robó? ¡Me debe US$ 3 millones!", dijo García, quien agregó en la conversación que "te mandaría el riff, el bajo lo compuso Fernando Lupano, de hecho me robó dos partes".

García no sólo se quedó en el aspecto musical y también abordó las semejanzas en el videoclip. "Me robó la ropa y la casa, porque yo vivia en Greenwich (Nueva York)".