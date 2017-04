Murió el cantante de soul Cuba Gooding

El cantante de soul Cuba Gooding, padre del actor Cuba Gooding Jr., falleció hoy en Los Ángeles (EE.UU.) a los 72 años, informó el medio especializado en noticias de famosos TMZ.

A Gooding lo hallaron sin vida en su vehículo, que estaba estacionado en Woodland Hills, un barrio situado al noroeste de la ciudad californiana.

Las autoridades todavía no han desvelado cuál fue la causa de su fallecimiento, aunque TMZ aseguró que podría deberse a una sobredosis.

Gooding sobresalió con su voz aguda y dulce en el grupo de soul The Main Ingredient, que alcanzó la fama en los años setenta gracias principalmente a su éxito "Everybody Plays the Fool".

Aunque no alcanzaría la misma notoriedad que junto a The Main Ingredient, el artista lanzó su carrera en solitario en 1978 con el álbum "The First Cuba Gooding Album".

El cantante era padre de Cuba Gooding Jr., ganador del Óscar al mejor actor secundario por "Jerry Maguire" (1996) y conocido también por el filme "Men of Honor" (2000) y por la reciente miniserie "American Crime Story: The People v. O.J. Simpson".