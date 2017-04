Carla Jara y la foto de su hijo con una pitón: "Estaba todo calculado"

La animadora Carla Jara se defendió de las críticas en las redes sociales luego de subir una foto de su hijo Mariano, de 3 años, junto a una pitón de unos 4 metros de largo y 35 kilos.

El momento que quedó reflejado en un par de publicaciones en Instagram ocurrió a principios de esta semana, cuando el niño acompañaba a su mamá grababa el programa "Animalia" de Vive! y UCV-TV. Allí, el pequeño se entusiasmó con el animal y se acercó sin mayores problemas a él.

Una vez compartidas las imágenes, la ex "Mekano" recibió una ola de cuestionamientos de usuarios que advertían del posible "peligro" que tendría la acción.

En conversación con LUN , Jara explicó que "jamás pondría en riesgo la vida de mi hijo, yo jamás lo dejaría (a mi hijo) solo con un león, pero en el caso de la pitón estaba alimentada", agregando que estos reptiles "saben que no pueden comerse a una persona", ya que "ellas miden el calor de quien está al frente".

La animadora afirmó que el animal está acostumbrado a ser manipulado, y que fue instalado especialmente para que el niño no corriera peligro. "Estaba todo calculado (...) Mariano está acostumbrado a relacionarse con los animales. Sabe que tenía que tocarla encima y no apretarla para no molestarla", agregó.

Carla reconoció que las críticas en las redes sociales la molestaron, ya que según ella "muchos opinaron desde la ignorancia" debido a que algunos creían que era una serpiente venenosa, cuando en realidad se trata de una constrictora.

Para cerrar la polémica, la conductora y estudiante de veterinaria señaló que para ella "es súper importante que mi hijo crezca sabiendo que a los animales y a la naturaleza hay que respetarlos y cuidarlos".