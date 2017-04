Protagonista de triste historia en Espías del Amor: "Me quedé totalmente desamparada sin Fernando"

Marianely Rodas fue la protagonista de una triste historia en el programa Espías del Amor, cuando luego de ser localizada en República Dominicana por el espacio televisivo a petición de Fernando Mellado, a quien dejó de ver por 42 años, cuando estaba todo listo para que ella se viniera a Chile junto a él, Mellado falleció.

El caso conmovió a los propios conductores del espacio y fue motivo de comentarios en redes sociales y en conversación con La Cuarta, Rodas se refirió a cómo la impactó el breve reencuentro y la posterior muerte de quien había sido su pareja de juventud y con quien dejó de verse por más de cuatro décadas.

"Al pasar esto fue terrible, yo tenía pasaje en la mano, las maletas listas, habíamos planificado que llegara el 14 de febrero porque era el día de los enamorados, pero se fue antes", dijo la mujer.

Marianely Rodas sostuvo además que al saber de la muerte de Mellado, "no supe qué hacer, a qué venir a Chile, ya no había motivo. Fue un choque tan terrible, porque él se lo llevó todo, no sólo el sentimiento, el amor, la posibilidad de una vida juntos, sino que también los proyectos que teníamos juntos, me quedé totalmente desamparada sin Fernando, es primera vez que me siento así, a la deriva".

"Cuando lo miraba a los ojos, como el mismo instante que lo vi, como cuando éramos jóvenes" dijo Rodas que es lo que más extraña del hombre con quien se había reencontrado y, sostuvo que "en mi corazón él está conmigo".