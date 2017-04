La actriz Marcela del Valle protagonizó el nuevo desnudo de la revista Viernes

La actriz Marcela del Valle, conocida por haber integrado los elencos de varias teleseries de Chilevisión, protagonizó el nuevo desnudo incluido en la revista Viernes del diario La Segunda.

La curicana de 36 años, que actuó en teleseries como "Infiltradas", "Mala conducta" y "Mujeres de lujo", fue fotografiada por Nacho Rojas, posando con un atuendo que solo le tapaba la mitad de su cuerpo.

En la nota anexa, Del Valle hablaba de la poca llegada del teatro a las regiones, poniendo como ejemplo a su propia ciudad.

"En Curicó, mi ciudad, no hay teatro, tampoco hay clases ni talleres, y las obras que llegan se dan en los gimnasios. Me encantaría llevar la agenda cultural a provincia, porque Santiago no es Chile", expresó.