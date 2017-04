Jociney de Axé Bahía a un año de la muerte de Jefferson: "Hubo oportunismo de la gente que habló demasiado"

00:09 El bailarín habló por primera vez en profundidad de la partida de su hermano, lanzando críticas a la actitud de sus ex compañeros del grupo.

El bailarín brasileño Jociney Barbosa, hermano de Jefferson, lo recordó a casi un año de su muerte, la que en medio del dolor estuvo marcada por el distanciamiento de los integrantes del grupo Axé Bahía.

Barbosa llegó al programa "Primer Plano" de Chilevisión, el mismo que el 22 de abril de 2016 entregó la noticia del suicidio del bailarín, para narrar algunos detalles de sus últimos detalles y los conflictos que hubo tras el desenlace.

"No tenía fuerzas para hablar, él siempre estaba ahí. Resolví quédame callado, podía haberme peleado con gente que no quería, pero recibí el apoyo de mucha gente, de la Clarisse (Lima)", expresó.

Por los días previos a la partida de su hermano, Jociney recordó que "tuvimos un show el 16 de abril, y el 19 se va detenido ilegalmente. El 20 quedó desaparecido, no me contestaba el teléfono, lo llamaba y apareció en pijama. Ahí me di cuenta que algo pasaba. Al día después nos quedamos hasta las 6:30 con él. Esperó que nos durmiéramos y se fue".

Tras esto, apuntó a su ex compañera Flaviana Seeling, que a la semana siguiente de la muerte de Jefferson fue a "Vértigo". "Encuentro increíble que alguien que a los dos días hable, sin tener autorización, sobre el tema", agregó Barbosa.

"Hubo un aprovechamiento, hubo un oportunismo de la gente que habló demasiado. No entendía porque una cuenta a beneficio estaba a nombre de otra señorita y no de mi", apuntó el bailarín.

Esto último hizo referencia a la campaña que algunos de los ex Axé Bahía encabezaron para juntar dinero y enviarlo a la familia del fallecido a Brasil.

En una nota posterior a estas declaraciones, Jociney habló de la distante relación que había entre los ex compañeros del grupo de baile. "No sabían donde vivía (Jefferson)", señaló.

Allí nuevamente cuestionó a Flaviana. "Esta señora no sabe nada de mi familia, al principio creo que éramos una familia, pero después nos separamos", expresó.

Barbosa también expresó que uno de los momentos más difíciles que vivió tras la muerte de Jefferson fue justamente protagonizado por los bailarines, ya que "estaban decidiendo quién iba a la televisión" para hablar sobre Jefferson.