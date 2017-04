"Riverdale": la versión millenial del cómic "Archie" se estrena la próxima semana

"Riverdale" es el nombre de la adaptación moderna y oscura del cómic "Archie", la que llegará a las pantallas de WarnerChannel el próximo miércoles 26 de abril a las 23.00 horas. Ya fue estrenada en Estados Unidos en enero pasado y su segunda temporada ya fue confirmada, tras la buena acogida que tuvo.

En la ficción, el actor neozelandés KJ Apa da vida a Archie, el popular colorín se divide entre el amor que su mejor amiga "Betty" Cooper (Lili Reinhart) siente por él y la atracción que tiene con Veronica Lodge (Camila Mendes).

Como consignó Austral Osorno , Archie deberá lidiar con las típicas problemáticas de la adolescencia, como la definición de una vocación y cómo sus decisiones cumplen o no con las expectativas de su papá, que es interpretado por Luke Perry, quien, a sus 50 años, dejó en el pasado el papel que lo hizo famoso en los 90: Dylan, en la exitosa serie "Beverly Hills, 90210".

"Luke es un tipo increíble. Cuando lo conocí estábamos ensayando con el director del piloto, Lee Krieger, y todo funcionó perfectamente; no necesitamos trabajar en la química, todo estaba ahí (...) Él siempre me estaba dando consejos y estoy aprendiendo mucho de él, es mucho más cool de lo que pensarías", sostuvo KJ Apa.

Esta nueva apuesta también le dio un giro más oscuro a otro de los clásicos personajes del cómic, como "Jughead" Jones (que en español era Torombolo).

En la serie, es interpretado por Cole Sprouse, quien empezó su carrera como actor junto a su hermano gemelo Dylan, cuando tenían apenas siete años, en "Un papá genial". Alcanzaron la adolescencia en pantalla en la serie de Disney "Zack y Cody: Gemelos en Acción".

"Por años yo hice una sitcom ("Zack y Cody: Gemelos en Acción") de 30 minutos frente a las cámaras con una audiencia en vivo. Era mucho más como el teatro y era un show para niños. Esto es muy diferente, es un drama de una cámara, de una hora, así que realmente no me preparo demasiado", afirmó Cole.

Y agregó, "Creo que todos estamos siendo formados por nuestras experiencias pasadas y, en ese sentido, probablemente me ayudó un poco, pero probablemente me entorpeció más de lo que me ayudó".