Chino Ríos terminó con dos autos nuevos en su casa tras incrédulos tuiteos

15:04 Luego de chocar su millonario deportivo la semana pasada, una marca automotriz le ofreció un nuevo modelo. El ex tenista les pidió dos en broma y su deseo se hizo realidad.

El ex tenista Marcelo "Chino" Ríos chocó la semana pasada con su auto deportivo un McLaren , en la Costanera Norte. No diremos que se quedó a pie, pues tiene un excelente pasar económico , pero una marca de autos aprovechó la contingencia y le tuiteó que si andaba buscando auto, entonces que eligiera su nuevo modelo.

Ni corto ni perezoso, el "Chino" captó que Kia, la marca en cuestión, estaba aprovechando su accidente para hacer publicidad, así que él también aprovechó de mandarles un mensaje: "Si me lo mandan pa la casa... la raja".

Ahí la marca le pidió la dirección de la casa por interno y Chino, intuyendo que era cierto, ganó el punto pidiéndoles además, otro modelo familiar. No olvidemos que el ex número uno es padre de cinco niños junto a Paula Pavic (su hija mayor, Constanza, no vive en Chile).

La marca no se negó y esta tarde le hicieron llegar los dos autos. No han aclarado aún si es un préstamo o un regalo.