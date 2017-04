Paty Maldonado vivió un día como una persona en situación de calle

La panelista de "Mucho Gusto", Paty Maldonado, vivió la experiencia de vivir como una persona en situación de calle por un día.

La cantante se caracterizó y conversó con algunos indigentes, encontrando por casualidad a Víctor Ábalos, un antiguo vecino de la infancia que la reconoció y que la invitó para vivir la experiencia de vivir sin hogar como él.

Sobre la experiencia, Maldonado reflexionó junto al hombre, sobre todo por la reacción de las personas al ver a alguien pidiendo una moneda.

“Lo que más me llama la atención es que la gente no sea capaz de mirarte a la cara. No cuesta nada decir por ejemplo ‘no tengo, no tengo plata’, sino que siguen con el vidrio arriba o el vidrio abajo y en ningún momento dan vuelta la cara, sino que te hacen con la mano ‘que no’. Eso me pegó fuerte, lo encontré duro, poco solidario”, señaló la panelista.

Víctor, quien hace 8 años esta en la calle y que antes trabajó en el retail, contó que “cuando yo estaba con mi familia, con mis hijos, con auto, de repente yo pasaba por una esquina y alguien venía a pedirme una moneda, me hacía como que hablaba por celular. Hoy en día lo pienso y digo qué malo fui porque hoy día me lo hacen a mí, muchas veces y es doloroso“.